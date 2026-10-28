Полузащитник «Динамо» заявил о невозможности перехода в «Зенит» или «Спартак»

Полузащитник «Динамо» Маринкин: «Красно-белый запрещен у меня в семье»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Динамо»]

Полузащитник московского «Динамо» Тимофей Маринкин в разговоре с «РИА Новости» высказался о принципиальных соперниках бело-голубых.

18-летний Маринкин признался, что он воспитан так, что для него «Спартак» является главным соперником, а уж во вторую очередь — петербургский «Зенит».

«В академии меня приучили к бело-голубым цветам, а не красно-белым. Красно-белый запрещен у меня в семье», — сказал футболист.

Маринкин отметил, что не представляет для себя перехода в «Спартак» или «Зенит», хотя подобные случаи в истории бывали.

В нынешнем сезоне Маркинкин провел 12 матчей за «Динамо» в чемпионате и Кубке страны, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее в «Динамо» высказались об удалении главного тренера Сандро Шварца в матче с «Краснодаром».

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