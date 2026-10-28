В соцсетях обсуждают подозрительную схему, замеченную возле аэропорта Шереметьево. Незнакомые мужчины останавливают пассажиров и просят перечислить им деньги — якобы на авиабилеты, сообщил REGIONS.

На распространенном в Сети видео несколько мужчин уговаривают прохожего перевести ₽4200 на билеты до Уфы. Деньги они предлагают принять на банковскую карту. Однако стоило автору ролика предложить самому оплатить билеты в кассе аэропорта, как просители от помощи отказались.

Подмосковный юрист Андрей Мелентьев пояснил: такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество, если удастся доказать, что мужчины изначально собирались получить деньги обманом.

«С юридической точки зрения данная схема квалифицируется как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием», — пояснил Андрей Мелентьев.

Если будет установлено, что они заранее сговорились действовать заодно, их поступок может подпасть под часть 2 статьи 159 УК РФ. Сумма в ₽4200 превышает порог мелкого хищения, который составляет ₽2500. Поскольку перевод так и не состоялся, при наличии доказательств умысла речь может идти о покушении на мошенничество.

«Часть 2 статьи 159 УК РФ предусматривает различные виды наказаний, начиная от штрафа в размере до ₽300 тыс. или обязательных работ, и вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет», — отметил юрист.

Пассажирам Шереметьево при подобных просьбах советуют не терять бдительность. Если возникли подозрения, лучше сразу обратиться к правоохранителям.

Ранее сообщалось, что аэропорт Геленджика запустил первую в РФ внутреннюю соцсеть для пассажиров.