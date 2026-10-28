Трамп высказался о Вэнсе и Рубио как о кандидатах в президенты

Трамп оценил Вэнса и Рубио как возможных кандидатов в президенты

Политика

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не обращался к Дональду Трампу с просьбой поддержать его кандидатуру на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, Вэнс даже не говорил с ним об этом и думать о таком пока рано. При этом президент отметил: Вэнс ему очень нравится, он способный и хорошо справляется с работой.

Трамп также добавил, что, помимо Вэнса, ему нравятся и другие возможные кандидаты — например, госсекретарь Марко Рубио.

Ранее стало известно, что Зеленский обвинил Запад в намеренной задержке ракет для Patriot.

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