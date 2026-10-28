«Я рожала сама»: Климова объяснила, почему рожала без анестезии

48-летняя звезда «Молодежки» российская актриса Екатерина Климова рассказала, что все четыре раза рожала без эпидуральной анестезии, пишет Super со ссылкой на фрагмент ее интервью Наталье Подольской.

По словам Климовой, она отказалась от обезболивания из-за страха перед возможными последствиями применения препаратов. На решение также повлиял негативный опыт подруг: из-за анестезии они упустили момент схваток, и им пришлось делать кесарево сечение.

«Да, это был какой‑то принципиальный момент для меня. Мне хотелось быть, присутствовать в моменте, испытывать все, что я чувствую», — призналась артистка.

Она также высказалась против партнерских родов. Климова считает, что присутствие мужчины мешает женщине сконцентрироваться на процессе. Артистка не стала вдаваться в подробности, но дала понять, что предпочитает, чтобы в такой важный момент рядом были только врачи.

Напомним, у Екатерины четверо детей. Старшая дочь Елизавета родилась в браке с ювелиром Дмитрием Хорошиловым. Сыновья появились на свет в союзе с актером Игорем Петренко. Младшая дочь — от актера Гелы Месхи.

Ранее актриса Екатерина Климова заявила, что ее старшая дочь готовится к свадьбе.