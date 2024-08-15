Фестиваль собак пройдет в Домодедово

В ближайшие выходные в подмосковном Домодедово пройдет ежегодный фестиваль собак «Песель-Фест». Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В программе мероприятия — фотовыставка собак, мастер-классы по дрессировке, лекции, ярмарка с товарами для питомцев. Также посетителям расскажут, как помочь бездомным животным и проведут сбор помощи для приютов «Щербинка» и «Домашний».

Кроме того, на фестивале презентуют стационарный контейнер для сбора помощи приютам. Все желающие могут принести крупы, корма, игрушки, миски и другие необходимые животным вещи.

Мероприятие пройдет в парке «Городской лес». Вход свободный и без возрастных ограничений.