Фестиваль солдатской песни «Фронтовая гармонь» пройдет в Подмосковье

Ветеранский патриотический марафон «Фронтовая гармонь» пройдет весной в Подмосковье. В его рамках состоится 80 благотворительных концертов, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие будет проходить в апреле-мае на площадках городских округов для фронтовиков, ветеранов боевых действий, участников СВО, молодежи и населения Подмосковья.

В организации марафона принимает участие Московское областное региональное отделение общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ, группа гармонистов Гильдии гармонистов России, продюсерский центр «Русская гармонь», творческая студия «Святой исток» под руководством поэта, народного гармониста Сергея Борискина. Концертная группа «Воины духа» планирует ежедневно проводить по пять концертов на разных площадках перед разными категориями населения.