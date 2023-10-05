Фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим» пройдет в Подмосковье

Первый фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим» состоится в подмосковном Зарайске. Мероприятие стартует в эти выходные и продлится до середины следующей недели.

Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры и туризма региона. Его откроет выставка под кураторством галеристки Полины Аскери. В экспозиции представят работы семи мастеров, в том числе Маши Руденко, Дарьи Котляровой, Павла Полянского.

Также будет организована арт-резиденция. Ее участники представят работы, вдохновленные Зарайском.

Кроме того, на территории усадьбы «Даровое» проведут театральный гастрономический ужин от команды «Охотка» Дарьи Вернер и Саши Никитиной.