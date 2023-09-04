Фестиваль «Таксы Чехова» прошел в подмосковном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово»

Самый милый фестиваль сезона — «Таксы Чехова» прошел в подмосковном Мелихово уже в семнадцатый раз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства культуры и туризма.

Отмечается, что в этом году в фестивале приняли участие более сто тридцать такс из разных городов Подмосковья, а также из Москвы, Тулы, Ярославля, Севастополя. Программа была веселой и разнообразной — питомцы и их хозяева знакомились, общались, участвовали в веселых конкурсах и викторинах, а также посещали ярмарку и просто гуляли по территории музея-заповедника.

В ведомстве рассказали, что главным событием дня стало модное дефиле, на котором необычные наряды продемонстрировали четвероногие гости, а иногда это было парное (вместе с хозяином) или даже семейное выступление.

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