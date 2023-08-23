Губернатор Подмосковья исполнил мечты детей в рамках акции «Шар желаний»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечты детей в рамках акции «Шар желаний». Мероприятие стартовало в июне в рамках экофестиваля в Люберцах. Тогда глава региона поучаствовал в новом проекте Международной премии «Экология – дело каждого». Вместе с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой он дал старт акции, вытянув из стеклянного шара по три желания детей.

«Среди 400 ребят, которые подали заявки на участие, много юных жителей Подмосковья. Спасибо всем неравнодушным людям за то, что выступают в роли волшебников и воплощают самые сокровенные детские желания. Надеюсь, и Матвей из подмосковного Раменского, и Василина с Василисой остались довольны», - сказал губернатор.

Сначала Воробьев осуществил мечту 8-летнего Матвея Исмагилова из села Речицы Раменского округа. Мальчик попросил теплицу, чтобы выращивать арбузы и дыни.

«Всем детям хочу передать – участвуйте в конкурсах, берегите нашу планету. Верьте в чудеса, ведь они случаются. Я – точно верю!» - сказал Матвей.

Также губернатор исполнил просьбу 9-летней Василины Сатюково из Красноярского края. Девочка занимается лыжами и мечтала о персональной тренировке с мастером спорта Юрием Бородавко. Ее мечта сбылась – для посещения занятия девочка отправилась в Архангельскую область на одну из баз сборной России. Также она пробежала кросс вместе с лучшими лыжниками страны и познакомилась со своим кумиром – олимпийской чемпионкой Натальей Непряевой.

«Я мечтала посетить тренировку Юрия Викторовича Бородавко, и моя мечта исполнилась. Ее воплотил в жизнь губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Я думала, что это невозможно», - рассказала девочка.

Третье желание, которое исполнил губернатор, было от 7-летней Василисы Маковейчук из Нижнего Новгорода. Девочка посетила фабрику по производству мороженого «Чистая линия» в Долгопрудном и своими глазами увидела, как делают любимое лакомство.

«Спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, Московской области, что поддержали идею, и мы так ярко дали старт нашей новой акции в начале лета. «Шар желаний» – чтобы дети верили в чудо, чтобы они были счастливы, а наша страна, планета были всегда местом, где комфортно жить», - отметила Радионова.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей в преддверии учебного года.