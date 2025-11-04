Фестиваль «Театральный бум» прошел в Подольске и собрал большое число участников

В Подольске, в культурном центре «Рассвет» Сельского дома культуры «Романцево», 3 ноября стартовал фестиваль «Театральный Бум». О нем рассказала администрация городского округа.

Это мероприятие проводится уже в четвертый раз, оно объединило примерно 30 творческих коллективов и около 300 участников из различных регионов России. Подольск на фестивале представляет семь творческих групп. Имена победителей будут оглашены 4 ноября, в День народного единства.

В программу включены не только конкурсные выступления, но и обучающие мастер-классы по сценической речи и актерскому мастерству. Это дает шанс молодым артистам не только показать свои таланты, но и приобрести новые навыки.

Участники участвуют в соревнованиях в пяти номинациях: Драматический театр, Кукольный театр, Театр мод, Художественное слово, Сценография и театральная живопись. Сначала коллективы представят свои номера, а по завершении фестиваля пройдет церемония награждения.

Ранее сообщалось, что в Подольске в местном родильном доме была открыта школа для отцов. Занятия для будущих пап проводит акушер-гинеколог учреждения Александр Маринич. Они будут проходить дважды в месяц.