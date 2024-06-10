Фестиваль цветов «Пиономания» во второй раз пройдет в Ленинском округе

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов в предстоящую субботу пройдет фестиваль цветов «Пиономания», посвященный памяти Антона Павловича Чехова как садовода, в чьей усадьбе каждое лето цвели разные сорта пионов. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Ожидается, что в программе примут участие цветоводы со всего Подмосковья. На мероприятии гости смогут ознакомиться с более чем 200 сортами пионов, среди которых новинки отечественной и зарубежной селекции. При этом гости фестиваля смогут принять участие в фотосессиях на фоне тематических фотозон.

Также организаторы подготовили мастер-классы по мыловарению, интерьерной живописи, созданию цветов из различных материалов. Любители цветов смогут получить советы по уходу за растениями от опытных садоводов. Украшением проекта станет выставка «Твори и созидай». В рамках программы угости смогут ознакомится с произведениями искусства, созданными из старых лопат.

Возрастное ограничение 6+