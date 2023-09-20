Фестиваль в честь Международного дня туризма пройдет в Клину

Мероприятие организовано на базе Дома детского творчества. Этой новостью поделилась глава городского округа Клин Алена Сокольская.

В мероприятии поучаствуют несколько команд туристско-краеведческих школ муниципалитета. Подростки поставят палатки, будут готовить на костре еду, как в настоящих походных условиях, соревноваться в ориентировании на местности, а также продемонстрируют знания в области ботаники и биологии.

Туристический фестиваль стал уже доброй традицией. Так, в городском округе Клин собирается не один десяток команд, которые приезжают в муниципалитет вместе с группами поддержки. Даже несмотря на то, что в финале фестиваля определяется победитель конкурсной программы, мероприятие наполнено дружеской атмосферой. Не последнюю роль в этом играют посиделки у костра с ароматной кашей, чаепитием и песнями под гитару.