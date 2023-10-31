Фестиваль «В гостях у СТАВРА» пройдет в Сергиевом Посаде

Культура и спорт

Фото: [©Сергей Пивоваров/РИА Новости]

Фестиваль «В гостях у СТАВРА» пройдет в Сергиевом Посаде 4 ноября. Мероприятие проведут на территории сельского поселения Селковское в районе деревни Скорынино, участок №45.

Организатором фестиваля является крестьянское (фермерское) хозяйство «СТАВР».

Задачи мероприятия — духовное единение людей, патриотическое воспитание детей и молодежи.

Цели фестиваля способствуют сохранению исторической памяти подвига русского народа и передачи знаний молодому поколению.

Фестиваль поддерживается Фондом содействия реализации социальных проектов «Благовест».

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