Фестиваль «В гостях у СТАВРА» пройдет в Сергиевом Посаде
Фото: [©Сергей Пивоваров/РИА Новости]
Фестиваль «В гостях у СТАВРА» пройдет в Сергиевом Посаде 4 ноября. Мероприятие проведут на территории сельского поселения Селковское в районе деревни Скорынино, участок №45.
Организатором фестиваля является крестьянское (фермерское) хозяйство «СТАВР».
Задачи мероприятия — духовное единение людей, патриотическое воспитание детей и молодежи.
Цели фестиваля способствуют сохранению исторической памяти подвига русского народа и передачи знаний молодому поколению.
Фестиваль поддерживается Фондом содействия реализации социальных проектов «Благовест».