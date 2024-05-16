Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» проходит в подмосковном Клину

Накануне на территории городского округа Клин состоялось открытие VII Фестиваля воздухоплавания «Город на ладони». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Отмечается, что в течение оставшихся пяти дней пилотам 21 теплового аэростата предстоит продемонстрировать свое мастерство и выполнить различные задания на точность и скорость. Жители и гости муниципалитета смогут наблюдать за полетами тепловых аэростатов воздухе над Клином, его окрестностями и отдаленными участками Клинско-Дмитровкой гряды.

В предстоящую субботу запланировано соревнования «Кей-граб». По его условиям на одном из русел реки Сестры в пределах Сестрорецкого парка будет установлена особая мишень. Задача пилотов заключается в метком попадании специальным маркером с высоты в цель. Наблюдать за игрой с городской набережной могут все желающие.

Также, в этот день запланировано шоу «Ночное свечение тепловых аэростатов». Оно традиционно пройдет на территории стадиона «Строитель» под живое выступление клинских рок-команд. Вход свободный.

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