Фестиваль «Зима начинается в Якутии» состоялся в столице республики

Фестиваль «Зима начинается в Якутии» прошел в столице Республика Саха. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Отмечается, что в ходе мероприятия 20 команд из ряда регионов РФ и Монголии строили в Якутске ледяной городок.

Добавляется, что в конкурсе ледяных композиции победили сами жители Якутска, а снежные скульптуры больше удались гостям из Монголии.

Уточняется, что при этом в рамках фестиваля состоялся также гастрономический праздник «Строганина-2023», в рамках которого 16 команд состязались в сервировке, скорости и готовили наиболее красивое блюдо из мороженной рыбы.