Фестиваль «Золотая Осень» прошел в городском округе Котельники

Этот фестиваль проводит СШОР «Белка» почти 20 лет для спортсменов с ограниченными возможностями. В нем участвуют любители конного спорта из разных регионов России. И это не только дети, которые только начинают заниматься верховой ездой, но и те, кто давно ею увлекается. Как отметил глава Котельников Сергей Жигалкин, фестиваль дает возможность не только продемонстрировать свои спортивные достижения, но и пообщаться с теми, кто разделяет это увлечение.

Кроме того, в рамках фестиваля проходят не только соревнования, но и мастер-классы с показательными выступлениями. Также на мероприятии выступил творческий ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил России. Как отметил глава муниципалитета, фестивальная программа никого не оставила равнодушным.