Фетисов призвал российских хоккеистов бойкотировать Матч звезд НХЛ

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с «Матч ТВ» высказался о новом формате Матча звезд НХЛ. Знаменитый хоккеист заявил, что на месте россиян, которые получат приглашение на него, бойкотировал бы мероприятие.

НХЛ объявила, что Матч звезд пройдет в новом формате. В турнире 3 на 3 сыграют команды Канады, США, Швеции, Финляндии и сборная «остального мира», в которую войдут россияне, белорусы, чехи, словаки, швейцарцы, немцы и представители других стран.

«То есть российских хоккеистов определили в сборную «третьего мира»? Я бы не играл в таком случае, если бы от меня зависело решение. Просто не поехал бы на такой Матч звезд. С чего вдруг? Почему остальной мир? Если канадцы и американцы выступают под своими флагами, почему мы должны выступать с непонятными условиями? И зачем это нужно НХЛ? Не могу понять», — возмутился Фетисов.

Считается, что формат со сборной «остального мира» хотят опробовать в качестве модели для Кубка мира-2028, хотя вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли заявлял, что Финляндия, Швеция и Чехия не будут бойкотировать турнир в случае участия в нем отдельной российской сборной.