FIFA начала процесс возвращения России в международный футбол

Международная федерация футбола (ФИФА) приступила к процедуре восстановления членства России в мировом футбольном сообществе. Об этом стало известно из сообщения спортивного журналиста Науэля Ланзона в его социальных сетях.

После того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские команды из турниров под своим управлением. Это означает, что российские клубы не могут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, а мужская сборная не имеет возможности пройти отбор на чемпионат мира 2022 года.

Помимо этого, сборная России по футболу не участвовала в чемпионате Европы 2024 года и не была допущена к жеребьёвке чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Северной Америке.

Ланзон считает, что президент Джанни Инфантино «разработал план по восстановлению участия российских команд в международных футбольных турнирах». На недавнем собрании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) он выразил мнение, что все государства должны иметь возможность участвовать в футбольных соревнованиях.

Предполагается, что в ближайшее время он может оказать влияние на европейские ассоциации с целью изменения их позиции по вопросу возвращения российских сборных команд и клубов Российской премьер-лиги.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал идею увеличить число команд в финале ЧМ-2030 до 64.