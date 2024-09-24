ФИФА отклонила запрос Палестины об исключении израильских команд из турниров

ФИФА, рассмотрев данный вопрос, решила не дисквалифицировать израильские сборные и клубы. Окончательное утверждение решения состоится на конференции в начале октября.

Палестинская футбольная ассоциация еще в марте призывала к санкциям против Израиля. Однако ФИФА дважды откладывала вердикт — в июле и августе.

В сезоне 2024/25 Лиги наций Израиль выступает во второй группе Лиги А вместе с командами Бельгии, Италии и Франции. После двух матчей израильтяне занимают последнее место в группе, не заработав очков.

Напомним, что российские клубы и сборную России отстранили от участия в соревнованиях через четыре дня после начала СВО.

Ранее сообщалось, что бывшего футболиста сборной России приговорили к 9,5 года лишения свободы из-за наркотиков.