ФИФА отклонила запрос Палестины об исключении израильских команд из турниров
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Ближневосточные государства ранее требовали изоляции Израильской футбольной ассоциации из-за событий в секторе Газа, сообщил портал One.
ФИФА, рассмотрев данный вопрос, решила не дисквалифицировать израильские сборные и клубы. Окончательное утверждение решения состоится на конференции в начале октября.
Палестинская футбольная ассоциация еще в марте призывала к санкциям против Израиля. Однако ФИФА дважды откладывала вердикт — в июле и августе.
В сезоне 2024/25 Лиги наций Израиль выступает во второй группе Лиги А вместе с командами Бельгии, Италии и Франции. После двух матчей израильтяне занимают последнее место в группе, не заработав очков.
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