Фигурировавший в деле «Торпедо» арбитр Перезва остался в списках судей РФС

Арбитра Максима Перезву, заявлявшего, что представители «Торпедо» трижды предлагали ему взятку, оставили в составе судей РФС. Адвокат совладельца «Торпедо» Леонида Соболева Андрей Алешкин прокомментировал ситуация для телеграм-канала «Mash на спорте».

«Надеюсь, он не будет судить игры «Торпедо», я не верю в его объективность после всех событий, и я надеюсь, что в РФС это понимание тоже есть. Его участие в судействе — это провокация чистой воды», — сказал Алешкин.

Перезва заявлял на допросах, что руководители «Торпедо» предлагали ему 500 тыс. руб. за каждый назначенный пенальти и 3 млн руб. за обеспечение положительного результата матча. Другой адвокат Соболева Александр Добровинский назвал эти показания странными и противоречащими здравому смыслу.

«Торпедо» исключили из РПЛ за попытку организации договорных матчей. Следующий сезон автозаводцы проведут в Первой лиге. Бывший гендиректор «Торпедо» Валерий Скородумов назвал во время допроса имена 12 арбитров, которым предлагал взятки.