Фигурист Галлямов жестко травмировался во время исполнения программы

Призер Олимпийских игр и двукратный бронзовый призер Александр Галлямов получил перелом лодыжки. Об этом стало известно «Матч ТВ».

Фигурист получил серьезную травму на прошлой неделе во время исполнения одной из сложных программ. После этого Галлямов, который активно готовится к предстоящим соревнованиям, поделился видео в социальных сетях, где показал лишь небольшую ссадину на пальце руки.

В феврале этого года Галлямов и его партнерша Анастасия Мигина одержали победу в финале Гран-при России в Красноярске. В декабре пара завоевала золотые медали на чемпионате страны.

Ранее стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подала заявки на участие в олимпийском квалификационном турнире в Международный союз конькобежцев (ISU). Мишина и Галлямов будут участвовать в соревнованиях первым номером. Также в заявку вошли танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин. В женском одиночном катании российскую сборную будет представлять Аделия Петросян.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о допуске российских фигуристов к отбору на Олимпиаду.