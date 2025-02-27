Тарасова рассказала о допуске российских фигуристов к отбору на Олимпиаду

По словам Татьяны Тарасовой, прославленного тренера СССР, Федерация фигурного катания России (ФФККР) уже сформировала список спортсменов, которые будут бороться за право представлять страну на отборочном этапе к Олимпиаде-2026, передает «РБК Спорт».

От прямого ответа на вопрос о фаворитах в мужском одиночном катании для участия в Олимпийских играх опытный тренер воздержалась.

При этом она заметила, что Дикиджи демонстрировал стабильные результаты, уступив лидерство лишь в последнем старте. Гуменник же, напротив, показал свой лучший прокат в конце сезона на единственном турнире.

Тарасова акцентировала внимание на том, что наличие опыта выступлений на международной арене не является гарантией психологической устойчивости спортсменов.

Ранее сообщалось, что гимнастка Дина Аверина выйдет замуж за фигуриста Дмитрия Соловьева.