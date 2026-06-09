Фигурист Игнатов высказался после перехода от Плющенко к Тутберидзе

Фигурист Макар Игнатов подтвердил свой переход в группу Этери Тутберидзе. Предыдущие два сезона спортсмен провел в академии Евгения Плющенко.

Игнатов поблагодарил Евгения Плющенко, Яну Рудковскую, специалистов академии и пообещал, что всегда будет с теплом их вспоминать.

«Для меня это новый и очень интересный этап жизни и карьеры, посмотрим, куда это приведет. До встречи в новом сезоне, всем добра», — написал Игнатов в соцсетях.

Напомним, что у Этери Тутберидзе тренируется супруга Макара Игнатова Александра Трусова. Серебряный призер Олимпийских игр возобновила тренировки после рождения ребенка.

25-летний Макар Игнатов выигрывал серебро чемпионата России в 2021 году, дважды побеждал в финалах Кубка России. В минувшем сезоне на чемпионате страны фигурист занял лишь 13-е место, худшее в карьере.