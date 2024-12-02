Фигурист Траньков перечислил способы научиться кататься на коньках

Существует много зимних видов спорта, которые не только пойдут на пользу здоровью и улучшат физическую форму, а также и дадут возможность повеселиться и поднимут настроение. Фигурист Максим Траньков перечислил способы начать кататься на коньках. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, этому не поздно научиться и после 40 лет. Так, в России активно развивается направление взрослого фигурного катания.

Спортсмен подчеркнул, что в целом на свежем воздухе полезно кататься, к тому же идет нагрузка на весь мышечный корсет.

По его мнению, следует выбирать коньки, исходя из цели. Так, если человек желает иногда посещать каток, подойдут обычные, непрофессиональные. При этом обучаться кататься лучше с инструктором, поскольку это травматичный вид спорта. Первые шаги стоит делать с защитой: налокотниками, наколенниками.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья могут принять участие во всероссийской акции «Русский каток».