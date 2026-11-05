В декабре будет дороже: россиянам посоветовали закупать новогодние ели уже в ноябре

URA.RU: ритейлеры объявили старт продаж новогодних деревьев уже в ноябре

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

В российских гипермаркетах стартовали первые продажи искусственных елок по цене от ₽900, о чем URA.RU сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

На полках магазинов пока появились базовые модели высотой 120 сантиметров. Эксперты предупреждают: ближе к декабрю выбор станет богаче, но и ценники на ходовые позиции могут подрасти. По данным маркетплейсов, средняя стоимость искусственного дерева сейчас держится на уровне ₽3,6–3,7 тыс. Добавив гирлянду за ₽600 и набор шаров за ₽500, стартовый набор для праздника обойдется покупателям примерно в ₽4,8–5,2 тыс.

Из чего делают ели: от эконома до премиума

Надежность и внешняя реалистичность дерева напрямую зависят от технологии производства:

  • ПВХ-пленка (эконом): Тонкую пластиковую ленту нарезают полосками и наматывают на каркас. Мягкая хвоя выглядит пушистой, но со временем осыпается. Для объема производители комбинируют зеленые и коричневые оттенки.
  • Жесткий ПВХ / леска (средний класс): Непроминающиеся иголки имитируют сосновые ветки. Из-за повышенной колкости такие модели не рекомендуют ставить в домах с маленькими детьми.
  • Литые ветки / PE (премиум): Каждую лапу отдельно отливают из резины или полиэтилена в специальной форме. Изделия максимально похожи на живые деревья, но стоят дороже остальных.
  • Комбинированные / PE-PVC (оптимальный выбор): Самый популярный вариант, где внешние пышные ветки делают литыми, а глубинную часть кроны засыпают недорогим ПВХ.

География поставок

Ассортимент ритейлеров насчитывает от 80 до 1,2 тыс. наименований, при этом львиная доля елей поступает из-за рубежа.

Свыше 90% импорта обеспечивает Китай, поставляющий в основном бюджетные изделия из ПВХ. Вьетнам и Таиланд специализируются на поставках высококачественных литых заготовок, которые отечественные фабрики собирают на свои каркасы. А вот Беларусь поставляет в Россию уже полностью готовые и упакованные деревья, собранные на местных производствах.

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