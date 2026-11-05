Волшебная таблетка для похудения, но какой ценой: в чем проблема нового западного средства для регулирования аппетита

Daily Mail: в Австралии разработали новую форма препарата для похудения

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

В Австралии впервые одобрили таблетированную форму Wegovy — препарата на основе семаглутида, который используют для лечения ожирения и избыточного веса при наличии связанных заболеваний, пишет Daily Mail. Раньше препараты этой группы чаще применялись в виде еженедельных инъекций, а новая версия принимается каждый день.

Семаглутид имитирует действие гормона GLP-1, который участвует в регулировании аппетита, уровня сахара и пищеварения. Он помогает быстрее почувствовать сытость, уменьшает чувство голода и замедляет опорожнение желудка.

Таблетку нужно принимать натощак с небольшим количеством воды, после чего около 30 минут нельзя есть и пить ничего, кроме воды. В отличие от нее, инъекционную форму используют один раз в неделю независимо от приема пищи.

По данным испытаний, таблетированная версия помогала снизить массу тела примерно на 14% за 64–68 недель, а инъекционная — примерно на 15%.

При этом препарат может вызывать тошноту, рвоту, диарею, запор и расстройство пищеварения. Реже встречаются более серьезные осложнения, включая панкреатит, проблемы с желчным пузырем и почками.

Авторы подчеркивают, что Wegovy не предназначен для быстрого похудения на несколько килограммов. Его применяют по назначению врача вместе с изменением питания и физической активности, а после прекращения лечения часть потерянного веса может вернуться.

иностранная пресса

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