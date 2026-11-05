Динозавр пролежал в камне 75 млн лет: теперь его будут раскапывать в музее прямо на глазах у посетителей

BGR: скелет динозавра будут раскапывать прямо в музее американского штата

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Фото: [Медиасток.рф]

Прямо в павильоне музея естественных наук Северной Каролины начали расчищать необычно хорошо сохранившийся скелет динозавра возрастом около 75 млн лет, пишет BGL. Ученые пока не знают, к какому именно виду он относится, и не исключают, что перед ними вообще неизвестный науке динозавр.

Останки нашли в штате Юта. Животное относилось к группе быстроногих динозавров, внешне напоминавших современных страусов: у него были длинные ноги и беззубый клюв. По оценкам ученых, длина тела составляла примерно 2,5–3 метра.

Особенно ценна сохранность находки. Помимо ноги, палеонтологи обнаружили хвост, вторую заднюю конечность и части шеи, причем многие кости сохранились примерно в том положении, в котором находились при жизни животного.

Окаменелость доставили в музей вместе с окружающей породой и защитной гипсовой оболочкой. Вся конструкция весила около 2,3 тонны, поэтому для ее перемещения пришлось временно перекрывать улицу и использовать тяжелую технику.

Теперь посетители смогут наблюдать, как палеонтологи постепенно освобождают кости от камня. Этот процесс может занять несколько лет.

Если дальнейшее исследование подтвердит, что динозавр относится к новому виду, его скелет может стать голотипом — главным образцом, по которому ученые официально описывают новый вид.

иностранная пресса

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