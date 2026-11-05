Голодный медведь разнес дачу в Карпинске, проломил баню и оставил «автограф» на крыше

Голодный медведь разнес дачу в Свердловской области

Безопасность

В Карпинске Свердловской области голодный медведь разнес чужую дачу, пока хозяина не было дома. Хищник разбил окна, перевернул мебель и проломил целый этаж бани. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, сначала зверь через разбитые окна забрался в дом и устроил там погром. Не найдя еды, он отправился дальше — залез на баню и обрушил один из этажей. В конце медведь оставил на крыше кучу помета, которую очевидцы назвали красноречивым автографом.

Вскоре хищника выследили охотники неподалеку от поселка и застрелили. Специалисты предполагают, что это был худой самец в возрасте 3–4 лет, который искал пропитание перед спячкой.

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