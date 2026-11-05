Доступный деликатес: профессор рассказал, чем заменить подорожавшую красную икру

Профессор Толкачев напомнил про альтернативу дорогой красной икры к Новому году

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Россиянам назвали доступные и полезные альтернативы красной икре, резко подорожавшей из-за неудачной путины, о чем «ФедералПресс» сообщил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

По словам экономиста, из-за скачка цен верной заменой лососевой икре становятся икра минтая, трески, сельди или щуки. В отличие от искусственных имитаций, это полностью натуральный продукт с высоким содержанием полноценного животного белка, полиненасыщенных жирных кислот омега-3, йода, железа и витаминов.

Главный плюс белой икры — ее доступность. Килограмм икры трески обойдется в среднем в ₽750, минтая — порядка ₽857, а сельди — около ₽920 (за год эти позиции подорожали всего на 5–8%). Закономерно, что спрос на белую икру в 2026 году вырос почти на 19%, а продажи икры минтая взлетели на 22%.

Куда менее полезной альтернативой остается имитированная икра, которую делают из альгината натрия или агар-агара с добавлением ароматизаторов и красителей. Упаковка весом 230 граммов стоит всего ₽90–110, однако ценного белка и правильных жиров в ней практически нет. Как резюмировал Толкачев, искусственные икринки подходят только для визуального украшения блюд, а вот для питательной и полезной закуски лучше выбрать белую икру.

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