Московская область вошла в топ-3 регионов по количеству наблюдений за птицами
Подмосковье вошло в число лидеров по наблюдению за птицами
Фото: [Медиасток.рф]
Подмосковье вошло в число лидеров по числу наблюдений за птицами. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области со ссылкой на итоги Международных дней наблюдения за птицами.
Так, Подмосковье заняло третье место среди регионов — любители птиц из Московской области наблюдали 93 вида. Самыми наблюдаемыми видами в области стали скворец, гусь и вяхирь.
«Подобные акции очень полезны экологам, поскольку дают много информации для оценки видового разнообразия в регионе и анализа ситуации, в том числе, в отношении краснокнижных видов. Мы благодарны этим людям и надеемся, что число наблюдателей год от года продолжит расти», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Экологическое благополучие».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.