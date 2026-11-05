Московская область вошла в топ-3 регионов по количеству наблюдений за птицами

«Подобные акции очень полезны экологам, поскольку дают много информации для оценки видового разнообразия в регионе и анализа ситуации, в том числе, в отношении краснокнижных видов. Мы благодарны этим людям и надеемся, что число наблюдателей год от года продолжит расти», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.