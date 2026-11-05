Около 1,4 тыс. мешков мусора собрали в рамках проекта «Вода России» в Подмосковье в 2026 году

В Министерстве экологии и природопользования Московской области подвели итоги работы в рамках федерального проекта «Вода России» в 2026 году. Акция проводится в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие».

По словам главы министерства Тихона Фирсова, в 2026 году в рамках проекта в регионе провели более 300 акций. В общей сложности участники собрали около 1,4 тыс. мешков мусора и расчистили 207 км береговых зон.

«Мы благодарим всех участников, волонтеров, экоактивистов, которые выходили на работу, особая благодарность – администрациям муниципалитетов за организацию и обеспечение расчистки», - сказал министр.

Мероприятия стартовали в апреле в Щелковском округе и завершились в октябре во Власихе. В их рамках были расчищены берега Москвы-реки, Оки, Клязьмы, Яузы, Сестры, Истринского, Рузского, Можайского и Озернинского водохранилищ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.