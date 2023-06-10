Фигуристка Алина Загитова поймала букет невесты на свадьбе журналистки Первого канала

Журналистка Первого канала Ольга Паутова и тренер группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза пригласили на свою церемонию бракосочетания фигуристку Алину Загитову.

Спортсменка решительно встала в первых рядах гостей и изловчилась поймать букет невесты, явно стремясь следующей после нее выйти замуж.

Видеоролик со свадьбы Загитова опубликовала у себя в аккаунте в соцсетях, показав как она довольная и счастливая обнимается с женихом и невестой, сжимая в руках заветный букет.

Ранее сообщалось, что в прямом эфире телешоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ экс-солистки группы «Тату» Лена Катина раскрыла имя будущего ребенка и кто это будет - мальчик или девочка.