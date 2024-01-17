Фигуристка Анна Щербакова раздаст автографы на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Китае

Российская фигуристка, победительница множества российских и международных соревнований, чемпионка Гран-при Китая по фигурному катанию 2019 года, международного турнира по фигурному катанию, организуемого Ассоциацией фигурного катания Китая, а также чемпионка Олимпийских игр 2022 года в Пекине Анна Щербакова раздаст автографы на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Китае.

Ярмарка пройдет провинции Ляонин с 27 января по 4 февраля. Ее организует Российский экспортный центр. Щербакова примет участие в церемонии открытия фестиваля.

В Китае Щербакова — почитаемая спортсменка и настоящее воплощение образа России. Поклонники с любовью называют Анну «бесценное сокровище», Цян Дзинь, отмечая ее красоту, скромность, талант и стойкий характер.

В рамках первой ярмарки российских товаров Анна Щербакова выступит в качестве амбассадора национального бренда «Сделано в России», под знаком качества которого производится только уникальная, надежная, экологичная и органическая продукция, что так ценится китайскими потребителями.

Посетители ярмарки смогут приобрести продукцию широкой доступности. Кроме того, гостей фестиваля ожидает большая интерактивная программа, в том числе дегустационное шоу от российских производителей продукции агропромышленного комплекса, выступления фольклорных коллективов из России, мастер-классы по народным художественным промыслам, фотозоны в русском стиле.