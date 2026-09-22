«Кредиты стали посильнее»: долговая нагрузка россиян снизилась до 28%

Уровень долговой нагрузки российских домохозяйств во втором квартале 2026 года снизился до 28%. Годом ранее этот показатель составлял 32%. Об этом РИА Новости сообщили эксперты проекта Народного фронта «За права заемщиков».

Одновременно зафиксирован незначительный рост доли просроченной задолженности — до 4,7% от кредитного портфеля против 4,5% в аналогичном периоде прошлого года.

Общий объем просрочки за квартал увеличился с 1,67 до 1,76 триллиона рублей. Средний размер просроченного кредита вырос с 25,3 до 26,6 тысячи рублей.

Наиболее высокую платежную дисциплину продемонстрировали Севастополь, где показатель составил 2,8 процента, Крым с 3,2 процента, Санкт-Петербург и Чувашия с результатом по 3,4%. Москва замыкает список лидеров с показателем 3,6%.

Ранее сообщалось о том, что 157 млрд рублей направят на ипотеку с господдержкой.