Москву и Подмосковье накроют дожди: синоптик Ильин назвал даты похолодания

Во вторник, 22 сентября, в столичный регион придут дожди, а к концу рабочей недели температура заметно снизится. О погоде в Москве и Подмосковье до 26 сентября интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«22 сентября будет облачно, пройдет дождь. Ночью в Москве ожидается 11–13 градусов, по области — 8–13, днем воздух прогреется до 17–19 градусов в столице и до 15–20 в регионе. Ветер юго-восточный, 6–11 метров в секунду», — сообщил Ильин.

В среду, 23 сентября, дождь сохранится. Ночью в Москве будет 12–14 градусов, по области — 9–14. Днем возможны прояснения, температура составит 17–19 градусов в столице и 16–21 в Подмосковье. Ветер юго-восточный, 6–11 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

«В четверг, 24 сентября, дождь ожидается и ночью, и днем. В Москве ночью будет 12–14 градусов, по области — 9–14. Днем температура составит 14–16 градусов в столице и 13–18 в регионе. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, ночью возможны порывы до 17 метров в секунду», — рассказал синоптик.

К пятнице, 25 сентября, осадки начнут отступать, однако вместе с ними придет похолодание. Ночью температура опустится до 5–10 градусов, днем составит 11–16. Ветер останется южным, 5–10 метров в секунду.

«В субботу, 26 сентября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура будет всего 3–8 градусов, днем воздух прогреется до 12–17. Ветер южный, 3–8 метров в секунду», — уточнил Ильин.

Таким образом, наиболее дождливой частью недели станут вторник–четверг, а самые холодные ночи ожидаются уже ближе к выходным.

Жителей Московского региона в будущем может ждать совсем другая зима — короткая, малоснежная и временами даже плюсовая. Такой сценарий для конца XXI века описал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» академик РАН, профессор МЭИ, главный научный сотрудник Владимир Клименко, говоря о последствиях продолжающегося глобального потепления.