Губерниев прокомментировал второе место после Овечкина в рейтинге доверия к персонам из мира спорта
Губерниев о рейтинге доверия к персонам из мира спорта: «Мы с Овечкиным сила!»
Фото: [соцсети Дмитрия Губерниева]
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на представленный РОМИР рейтинг доверия к публичным персонам в мире спорта.
На протяжении года первое место в рейтинге занимает капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Сам Губерниев так же стабильно находится на второй строчке. Летом на третье место передвинулся футболист Артем Дзюба.
«Всем ясно? Мы с Овечкиным сила! И с Дзюбой!» — написал Губерниев в соцсетях.
Также в десятку рейтинга входят Леонид Слуцкий, Хабиб Нурмагомедов, Роман Костомаров, Федор Емельяненко, Александр Карелин, Владислав Третьяк и Алина Кабаева.
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