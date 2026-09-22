Губерниев прокомментировал второе место после Овечкина в рейтинге доверия к персонам из мира спорта

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на представленный РОМИР рейтинг доверия к публичным персонам в мире спорта.

На протяжении года первое место в рейтинге занимает капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Сам Губерниев так же стабильно находится на второй строчке. Летом на третье место передвинулся футболист Артем Дзюба.

«Всем ясно? Мы с Овечкиным сила! И с Дзюбой!» — написал Губерниев в соцсетях.

Также в десятку рейтинга входят Леонид Слуцкий, Хабиб Нурмагомедов, Роман Костомаров, Федор Емельяненко, Александр Карелин, Владислав Третьяк и Алина Кабаева.

Ранее комментатор Дмитрий Шнякин высказался об отставке главного тренера «Родины» Хуана Диаса.