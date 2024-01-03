Фигуристка Камила Валиева восхитила голливудского актера Алека Болдуина

Звезда Голливуда, актер Алек Болдуин не удержался и оставил комментарий под видео российской олимпийской чемпионки, фигуристки Камиллы Валиевой.

В соцсетях последняя накануне разместила ролик своего проката в Москве на льду в Парке Горького. Его то и увидел американец.

«Боже милостивый», — написал Болдуин в комментариях под видео на странице фигуристки в соцсетях.

К слову, Болдуин слывет давним поклонником спортивного таланта юной российской фигуристки. В 2022 году актер восхитился выступлением Камиллы Валиевой на зимней олимпиаде в Пекине. Позднее звезда Голливуда поддержал Валиеву после скандала из-за якобы положительной допинг-пробы Валиевой россиянки.