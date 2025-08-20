Фигуристка Костылева вернулась к полноценным тренировкам в «Ангелах Плющенко»

Чемпионка России среди юниоров, победительница юниорского Гран-при Елена Костылева вернулась к полноценным тренировкам в академии «Ангелы Плющенко». Об этом сообщила мама спортсменки Ирина.

Она рассказала, что Елена прошла МРТ, и травматолог ФМБА допустил ее к занятиям без ограничений.

Ранее Ирина Костылева обвиняла академию и лично Евгения Плющенко в том, что ее 13-летняя дочь получила целый набор травм за последнее время. По ее словам, тренер перегрузил юную спортсменку упражнениями с утяжелениями.