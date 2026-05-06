«Юные патриоты Подмосковья» приняли участие в фестивале хоров в центре «Авангард» в Одинцово

Фото: [Министерство образования МО]

Фестиваль хоров «Голос Победы» прошел в центре «Авангард» в Одинцово. В мероприятии приняли участие ребята из смены «Юные патриоты Подмосковья», сообщает Министерство образования Московской области.

Участники исполнили музыкальные композиции на патриотическую тематику, в том числе песни «Катюша» и «Смуглянка».

Региональная смена «Юные патриоты Подмосковья» проходит с 3 по 8 мая. В ней принимают участие порядка 600 ребят — финалистов и победителей зонального этапа конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители первых!».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по МХК.

