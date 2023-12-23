Фигуристка Петросян выиграла чемпионат России, шлепнувшаяся на лед Валиева стала третьей

Аделия Петросян первенствовала на чемпионате России по фигурному катанию, финал которого прошел в субботу, 23 декабря, в Челябинске.

За безупречное исполнение обязательной и произвольной программ Петросян набрала, суммарно, 246,53 балла. Серебро взяла Софья Муравьева с 239,40 баллами.

Многие болельщики на трибунах яростно поддерживали олимпийскую чемпионку Пекина-2022 Камилу Валиеву, однако фикуристка разочаровала, упав на лед и не слелав один из важных элеменов программы. В итоге - 237,99 балла и третье место.

Стоит отметить, что 16-летняя Аделия Петросян 16 лет впервые взяла золото чемпионата страны. Ранее фигуристка поднималась на первую ступеньку пьедестала почета на Финале Гран-при РФ сезона-2022/23 годов.