Фигуристка Скопцова заявила, что у них в паре с Алешиным не было шансов на победу из-за внешних данных

Бронзовый призер чемпионата России Анастасия Скопцова рассказала в интервью Яне Чуриковой, почему у них с партнером Кириллом Алешиным не было шансов стать первой парой страны.

Скопцова и Алешин начали кататься вместе с 2012 года. Анастасии тогда было 12 лет, Кириллу — 15. После сезона 2021/22 пара прекратила выступления.

Фигуристка пояснила, что есть тотальное различие между танцами и одиночками. В одиночке можно иметь любую фигуру, но в танцах партнеры должны подходить друг другу.

«Мы одного роста. И я понимаю, что в этом тандеме, в котором мы катались, мы никогда не будем первой парой страны, мы никогда не поедем на международку просто потому, что мы некрасивые. Хотя по отдельности каждый из нас очень красивый, но вместе мы некрасивые», — сказала Скопцова.

