Роднина оценила первое выступление Валиевой после дисквалификации

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «Чемпионатом» высказалась о первом выступлении фигуристки Камилы Валиевой после четырехлетнего бана.

19-летняя Валиева представила на Кубке Первого канала короткую программу и заняла четвертое место с оценкой 70,09 балла. Талантливая фигуристка возобновила тренировки только в конце прошлого года. Лучший результат показала участница Олимпийских игр Аделия Петросян — 76,45 балла.

«Камила молодец, что возвращается. Возраст и техника позволяют. Когда говорят про прыжки, это лишь часть фигурного катания. А прокат — это уже соревновательная ситуация. Могу сказать, что это уже другая Камила», — сказала Роднина.

Она подчеркнула, что у Валиевой будет достаточно времени, чтобы полноценно подготовиться к следующему сезону и набрать оптимальную форму.

