В подмосковной Шатуре снесли четыре аварийных дома

В муниципальном округе Шатура снесли четыре аварийных жилых дома, в городе Рошаль снесли двухэтажный дом № 39 на улице Свердлова, а также двухэтажный дом № 41 на улице Октябрьской революции и одноэтажный дом №20 на улице Карла Маркса. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Деревянные строения возвели в первой четверти XX века, со временем они утратили эксплуатационную пригодность и были признаны аварийными. Жителей 17 квартир расселили.

Кроме того, двухэтажный деревянный дом №2 ликвидировали в микрорайоне Керва в Больничном проезде. Перед этим из аварийного здания 1930-го года постройки расселили жителей восьми квартир. Общий объем ликвидированного аварийного жилья составил превысил 1,1 тыс. кв. м. Администрации предстоит определить порядок использования освободившихся территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.