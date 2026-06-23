Самокаты теперь без паспорта: цифровую проверку возраста можно пройти через MAX

Сервис кикшеринга внедрил новый способ проверки совершеннолетия пользователей через цифровой профиль в национальном мессенджере. Пилотный проект уже работает в двух регионах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе упомянутого кикшерингового сервиса.

Новый механизм проверки возраста

Сервис аренды электросамокатов начал использовать цифровую систему подтверждения возраста через национальный мессенджер «Макс». Технология позволяет автоматически определить, достиг ли пользователь 18 лет, без дополнительных документов.

Как работает система

Для прохождения проверки необходимо активировать функцию подтверждения возраста в приложении сервиса и связать его с «Цифровым ID». После этого данные сверяются автоматически, а процедура проводится один раз перед использованием транспорта.

Где проходит тестирование

Пилотный запуск системы реализован в Санкт-Петербурге и Калининграде. Использовать функцию могут только пользователи, у которых уже оформлен цифровой профиль, доступный совершеннолетним гражданам.

Цели внедрения

Новая технология направлена на повышение безопасности поездок и сокращение числа случаев использования электросамокатов несовершеннолетними. После тестового периода систему планируют распространить на другие регионы.