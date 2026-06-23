«Звезда» пабликов из Павловского Посада: белая коза у дверей магазина пыталась пройти вместе с покупателями

Обычный визит в супермаркет для жителей одного из микрорайонов Павловского Посада превратился в неожиданную встречу с рогатым посетителем, сообщил REGIONS.

Белая коза настойчиво пыталась проникнуть в сетевой супермаркет вместе с потоком покупателей. Рогатое животное, устроившееся у входа, мгновенно стало главным персонажем городских интернет-сообществ. Как рассказал REGIONS очевидец Виталий Демин, коза, вероятно, сбежала от владельцев, поскольку появилась со стороны частных домовладений.

«Она не просто бродила рядом, а вела себя как опытный шопоголик. Коза подошла прямо к автоматическим дверям и терпеливо ждала, когда датчик сработает и впустит ее в „овощной рай“. Каждый раз, когда двери открывались перед выходящими покупателями, она пыталась просунуть голову внутрь, как будто капусту почуяла», — сказал Виталий.

Своими впечатлениями от необычной сцены также поделился еще один свидетель — Артем Логинов.

«Сначала глазам своим не поверил — выхожу из магазина с пакетами, а передо мной стоит это чудо и заглядывает прямо в сумку. Самое поразительное, что коза вела себя очень культурно: не бодалась, не мешала проходить. Видимо, домашнее сено ей окончательно надоело, и она решила перейти на капусту из магазина. Мы с ребятами не удержались и устроили с ней целую фотосессию, она позировала как настоящая модель!» — сказал павловопосадец.

По словам очевидцев, работники магазина в этой ситуации действовали профессионально.

«Продавцы опасались, что коза может устроить дегустацию прямо в торговом зале, но ласково с ней говорили. А кто-то купил ей кочан капусты», — рассказали в соцсетях.

Как выяснилось позже, хозяйка нашла беглянку. Женщина рассказала, что коза по кличке Снежка научилась самостоятельно открывать калитку и отправилась в гастрономический тур по городу.

Ранее сообщалось, что на парковке в подмосковной Балашихе сняли на видео раненую лису.