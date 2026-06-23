Ссора с девушкой закончилась погромом во дворе жилого дома в Ленобласти
Mash: полуголый мужчина устроил погром двора жилого дома в Ленобласти ради Вики
В Ленинградской области полуголый мужчина устроил погром во дворе жилого дома после ссоры с возлюбленной. Инцидент завершился вмешательством полиции. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», передает Газета.ру.
В Кудрово Ленинградской области произошел инцидент с участием мужчины, который после конфликта с возлюбленной повредил имущество во дворе жилого дома.
Конфликт во дворе жилого комплекса
По данным очевидцев, мужчина в полуобнаженном виде долгое время пытался попасть в квартиру к своей девушке, выкрикивая имя Вика. Его поведение сопровождалось агрессией и громкими криками, которые были слышны на весь двор.
Соседи сообщили, что он также выражал угрозы в адрес окружающих и вел себя крайне эмоционально.
Повреждение имущества
В состоянии агрессии мужчина начал наносить повреждения припаркованным автомобилям, почтовым ящикам и элементам подъезда. Очевидцы зафиксировали, как он перемещался по территории двора и продолжал разрушительные действия.
Также сообщается о попытках повредить ограждения и другие конструкции во дворе.
Реакция полиции
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.
Обстоятельства инцидента и возможные последствия для задержанного устанавливаются.