Ссора с девушкой закончилась погромом во дворе жилого дома в Ленобласти

В Ленинградской области полуголый мужчина устроил погром во дворе жилого дома после ссоры с возлюбленной. Инцидент завершился вмешательством полиции. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», передает Газета.ру.

В Кудрово Ленинградской области произошел инцидент с участием мужчины, который после конфликта с возлюбленной повредил имущество во дворе жилого дома.

Конфликт во дворе жилого комплекса

По данным очевидцев, мужчина в полуобнаженном виде долгое время пытался попасть в квартиру к своей девушке, выкрикивая имя Вика. Его поведение сопровождалось агрессией и громкими криками, которые были слышны на весь двор.

Соседи сообщили, что он также выражал угрозы в адрес окружающих и вел себя крайне эмоционально.

Повреждение имущества

В состоянии агрессии мужчина начал наносить повреждения припаркованным автомобилям, почтовым ящикам и элементам подъезда. Очевидцы зафиксировали, как он перемещался по территории двора и продолжал разрушительные действия.

Также сообщается о попытках повредить ограждения и другие конструкции во дворе.

Реакция полиции

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

Обстоятельства инцидента и возможные последствия для задержанного устанавливаются.