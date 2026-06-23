Стало известно, кому достанется московская квартира Михаила Ножкина

На 90-м году жизни скончался народный артист РСФСР Михаил Ножкин. Он ушел в своей московской квартире, оставшись в полном одиночестве после того, как пережил всех своих близких.

Ножкин был не просто актером, а символом эпохи. Его голос звучал в культовых фильмах, его песни знала вся страна, а гимн «Бессмертного полка» стал частью национальной памяти.

Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. Детство будущего артиста пришлось на военные и послевоенные годы. Он рос в коммуналке, рано познал труд: с пяти лет помогал по дому, а после войны разгружал вагоны. Свой творческий путь он начал на эстраде, но настоящую славу ему принесло кино.

Актер дебютировал в культовом фильме «Ошибка резидента», а затем сыграл в киноэпопее «Освобождение», в «Хождении по мукам», «Судьбе резидента». При этом Ножкин был известен своей принципиальной позицией: он отказывался от ролей негодяев и подлецов, считая, что экран формирует сознание поколений. Он говорил, что не может сыграть мерзавца, потому что сам так не поступает.

Личная жизнь актера была полна драмы. Почти 45 лет он прожил в браке с Ларисой Голубиной, принял ее сына Дмитрия как родного. Однако у Ножкина был и внебрачный сын Михаил от актрисы Валентины Колосовой.

О существовании мальчика долгие годы не знала официальная жена, но артист помогал ему материально. Тайна вскрылась лишь после ухода Голубиной в 2004 году. Тогда Ножкин начал открыто встречаться с Михаилом-младшим. Но трагедии продолжились: в 2006 году ушел из жизни приемный сын Дмитрий.

Как пишет Teleprogramma.org, свою квартиру в центре Москвы Ножкин, по слухам, завещал именно внебрачному сыну Михаилу — единственному наследнику, с которым он успел воссоединиться в последние годы.

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