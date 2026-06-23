Операция по удалению филлеров закончилась трагедией в Колумбии

В Медельине во время пластической операции по удалению биополимеров из ягодиц у 41-летней женщины произошла остановка сердца. Врачи не смогли ее спасти. Об этом сообщает газета El Colombiano, передает Газета.ру.

В Колумбии проводится проверка обстоятельств гибели пациентки, которая не выжила во время пластической операции по удалению токсичных биополимеров из ягодиц. Инцидент произошел в клинике города Медельин.

Причина обращения к операции

По данным местных СМИ, 41-летняя женщина, проживавшая в Нью-Йорке и работавшая медсестрой, ранее перенесла косметические вмешательства, после которых у нее возникли осложнения со здоровьем. В связи с этим она приняла решение об удалении введенных ранее биополимеров.

Процедура была проведена в Колумбии, где пациентка оплатила операцию в размере около 818 тысяч рублей.

Осложнение во время операции

Примерно через час после начала хирургического вмешательства у пациентки резко ухудшилось состояние. У нее произошла остановка сердечно-дыхательной деятельности.

Медицинская команда более 40 минут проводила реанимационные мероприятия, однако восстановить жизненные функции не удалось.

Проверка обстоятельств

Местные органы здравоохранения начали расследование инцидента. Специалисты изучают документацию клиники, наличие необходимых лицензий, а также квалификацию медицинского персонала.

Для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.