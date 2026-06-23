Рыба ушла на глубину, клев ухудшился: как аномальная жара влияет на рыбалку

По информации издания, из-за нагрева воды и активного цветения водоемов хищная рыба ушла на глубину, что привело к заметному ухудшению клева. Как отмечает собеседник Муксун.FM Виталий Вент, такая ситуация обычно характерна для июля, однако в этом сезоне экстремальные погодные условия сместили эти процессы на месяц вперед.

«В этом году июнь как никогда жаркий. Вода нагревается, цветет, и хищник уходит на глубину», — рассказал рыбак Виталий Вент Муксун.FM.

Виталий добавил, что сейчас обстановка несколько стабилизировалась, но при возвращении жары проблемы могут возникнуть вновь. Чтобы повысить шансы на удачную рыбалку, эксперт советует выезжать к водоемам в утренние или вечерние часы.

«Сейчас вода перецвела, но если жара повторится, то хищник опять уйдет на глубину», — отмечает рыбак.

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