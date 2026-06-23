Просьба не шуметь закончилась трагедией и судом в Балтийске

В Калининградской области 47-летний мужчина предстанет перед судом после конфликта с соседом, который закончился смертельным ножевым ранением. Причиной ссоры стала просьба соблюдать тишину. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского городского суда, передает Газета.ру.

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Балтийска, обвиняемого в убийстве соседа. Материалы направлены в суд.

Конфликт из-за шума

По данным следствия, инцидент произошел 1 марта. Мужчина находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, когда сосед обратился к нему с просьбой не нарушать тишину.

Между ними возник словесный конфликт, который быстро перерос в трагедию.

Смертельное нападение

В ходе ссоры обвиняемый нанес соседу ножевое ранение в область сердца. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Правоохранительные органы квалифицировали действия мужчины по статье об убийстве.

Судебное разбирательство

Уголовное дело направлено в Балтийский городской суд. Заседание назначено на 25 июня.

Обвиняемому грозит наказание в соответствии с действующим уголовным законодательством.