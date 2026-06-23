Просьба не шуметь закончилась трагедией и судом в Балтийске
Газета.ру: в Балтийске мужчину будут судить за убийство соседа из-за шума
В Калининградской области 47-летний мужчина предстанет перед судом после конфликта с соседом, который закончился смертельным ножевым ранением. Причиной ссоры стала просьба соблюдать тишину. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского городского суда, передает Газета.ру.
В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Балтийска, обвиняемого в убийстве соседа. Материалы направлены в суд.
Конфликт из-за шума
По данным следствия, инцидент произошел 1 марта. Мужчина находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, когда сосед обратился к нему с просьбой не нарушать тишину.
Между ними возник словесный конфликт, который быстро перерос в трагедию.
Смертельное нападение
В ходе ссоры обвиняемый нанес соседу ножевое ранение в область сердца. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Правоохранительные органы квалифицировали действия мужчины по статье об убийстве.
Судебное разбирательство
Уголовное дело направлено в Балтийский городской суд. Заседание назначено на 25 июня.
Обвиняемому грозит наказание в соответствии с действующим уголовным законодательством.